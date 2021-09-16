Коляска чудом не попала под колеса проезжавших автомобилей.

В турецком городе Синопе младенец упал с трехметровой высоты. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Коляска вместе с ребенком покатилась по склону через проезжую часть. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве родители "потеряли" машинку с ребенком на эскалаторе: жуткий инцидент попал на видеоСудя по записи, женщина пришла с детьми в магазин и отвлекалась. Тогда коляска с ребенком покатилась по дороге. Мать, увидев это, побежала вслед, но не успела схватить коляску, и она упала с трехметровой высоты.

Ребенка немедленно отвезли в больницу - к счастью, малыш отделался лишь несколькими царапинами.

Ранее в Одессе велосипедист на скорости сбил коляску с малышом. На место вызвали "скорую". По словам отца, с ребенком все в порядке, малыш не получил никаких повреждений.

Велосипедист же потерял сознание. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, от столкновения его отбросило на обочину лицом вниз. Его увезли в больницу.

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Автор: Ольга Робейко