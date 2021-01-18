Женщина подала на развод, а муж из ревности порезал ее ножом.

В Турции 28-летняя украинка Анна Бутим стала жертвой нападения своего бывшего супруга. Мужчина подстерег ее в торговом центре и набросился с ножом.

Читайте такжеПоявилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в ТурцииИнцидент произошел в одном из торговых центров Стамбула. Украинку порезал ножом ее муж, с которым она хотела развестись. "Он схватил меня за волосы, порезал мне лицо. Он чуть не убил меня. Чуть не попал мне в шею", — рассказала пострадавшая, передает ТСН со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

По словам женщины, ранее она подала на развод и ушла от мужа. Тот не знал адреса ее проживания. Пострадавшая вместе со своей сестрой пошли в торговый центр и оттуда выложили фото в инстаграм. Благодаря этому мужчине стало известно местонахождение жены. Он подстерег ее и нанес несколько ударов ножом.

Нападавшего полиция задержала, а пострадавшую медики доставили в больницу.

В полиции выяснили, что инцидент произошел из-за ревности.

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Автор: УНИАН