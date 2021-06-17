В результате пожара никто не пострадал.

В Киеве произошел пожар на территории тренингового центра полиции - во время проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеуловителя.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Бориспольской. Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не повреждено.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован