Пожар в тренинговом центре / фото: Нацполиция
В Киеве произошел пожар на территории тренингового центра полиции - во время проведения учебных стрельб загорелись детали конструкции пулеуловителя.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел на улице Бориспольской. Пожар начали тушить правоохранители, а ликвидировали его спасатели. Пострадавших в результате возгорания нет, админздание не повреждено.
Возгорание ликвидировали / фото: Нацполиция
"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Дарницкого управления полиции", - говорится в сообщении.
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