Пока удалось заново выставить плащаницу, Пасхальные богослужения в храме будут проходить в обычном режиме.

В Тернополе этой ночью, 23 апреля, выбив входную дверь, 35-летняя жительница города влетела на авто в архикафедральный собор Непорочного Зачатия УГКЦ, в результате чего в храме была уничтожена плащаница и повреждено церковное имущество.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook, а также полиция Тернопольской области.

Надал обратился в Национальную полицию, службу безопасности Украины, чтобы как можно быстрее привлечь "антихристов" к ответственности.

"Мы сделаем все, чтобы тернополяне не почувствовали надругательства над многовековым святым местом. Сделаем все, чтобы восстановить святыню", – добавил городской голова Тернополя.

Со ссылкой на полицию он сообщил, что водителя сейчас доставили в больницу, автомобиль отбуксировали из храма и поместили на арестплощадку.

В результате наезда пострадавших нет.

На информресурсе Украинской греко-католической церкви сообщается со ссылкой на о. Романа Демуша, сотрудника храма, что священнослужители всю ночь находились в храме, чтобы устранить все повреждения. "Сейчас храм функционирует в привычном режиме. Были уничтожены некоторые вещи. Нам удалось заново выставить плащаницу, что мы сделали ночью... Митрополит Василий совершил чин нового освящения храма из-за акта вандализма, осквернения святыни. Пасхальные богослужения в храме будут проходить в обычном режиме", - рассказал священник.

Сегодня по Юлианскому календарю Украинская греко-католическая церковь переживает Великую субботу.

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