Полиция открыла уголовное производство из-за конфликта.

В Сумской области на Аллее славы в Ромнах возник конфликт между городским головой Олегом Стогнием, председателем Роменской районной военной администрации Денисом Ващенко и родственниками погибших воинов, который перерос в драку.

Как рассказал глава Роменской РВА Ващенко, в субботу утром на Аллее славы погибших героев родители павших военных пытались установить вазоны для цветов. Но на место пришел мэр Ромен Олег Стогний, который заявил, что установка вазонов не была разрешена городским советом а также оскорблять и толкать родителей погибших героев.

В то же время сам Стогний заявил, что на Аллее славы проводились несогласованные строительные работы с городским советом, а также рассказал, что ему были нанесены телесные повреждения.

"Господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома. Вышеуказанный чиновник, не сдерживаясь, наносил удары в лицо мне и работнице исполкома, которая официально выполняла свои обязанности и проводила видеосъемку массового мероприятия", - отметил Стогний.

Как сообщает "Суспільне", в полиции Сумщины открыли уголовное производство.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что произошел конфликт между главой районной государственной администрации - начальником районной военной администрации и главой городской администрации. По предварительным данным, последнему были причинены телесные повреждения в область головы. Сведения о данном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Следователи начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Инциденты-другие новости

В Винницком ресторане "Арталь" произошел конфликт между двумя компаниями гостей из-за прослушивания российского шансона, который перерос в драку. В одной из компаний был военный ВСУ, а в другой - работники СБУ.

Охрана ресторана на драку не отреагировала, поэтому пришлось вызвать полицию.

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