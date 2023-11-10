Дело расследуется по факту хулиганства.

Полиция начала расследование конфликта между работниками военкомата и гражданским мужчиной, произошедшего 8 ноября в Житомире.

Как сообщили в Житомирском районном управлении полиции, 8 ноября к ним поступило обращение от 58-летнего военнослужащего ВСУ о причинении ему телесных повреждений во время внезапно возникшего конфликта в центре города.

Полицейскими было начато досудебное расследование с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

"Личность человека, на которого указал военнослужащий, установлена. Вечером 9 ноября мужчина предоставил свои объяснения по этому поводу и одновременно сообщил о неправомерных действиях в отношении него работников ТЦК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия для проведения полного и объективного расследования. Они допросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения неподалеку от места инцидента.

Кроме того, для установления степени тяжести полученных телесных повреждений оба заявителя направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

В свою очередь в Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что драка, произошедшая между гражданским и их мобилизованным работником, - неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор.

"Мобилизованный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения. После нападения он обратился с заявлением в полицию, открыто уголовное производство", - рассказали в ТЦК.

Там пообещали всячески содействовать расследованию этого инцидента.

Драка между работниками ТЦК и гражданским в Житомире: что известно

Вчера, 9 ноября, в сети появилось видео конфликта между работниками военкомата и гражданским возле магазина на одной из улиц Житомира.

На кадрах четверо представителей военкомата повалили мужчину на землю, он начал сопротивляться, а затем вырвался и избил работника ТЦК в ответ. Мужчине удалось сбежать, однако впоследствии его нашли.

Пострадавший работник ТЦК написал заявление в полицию.

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