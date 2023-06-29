Выяснилось, что россиянин, который фотографировал объект, является студентом.

В Словении гражданин России тайком делал фотографии военного аэродрома Вооруженных сил в городе Церкле-об-Крки, расположенном на юго-востоке страны. Правоохранители задержали россиянина.

Как сообщает RTV Slovenija, по неофициальным данным, 4 июня в одном из ангаров аэропорта был замечен мужчина, который фотографировал технику и помещения. Отмечается, что произошло это во время дня открытых дверей.

При чем все, что предназначалось для показа общественности, выставили в открытом месте, а россиянин делал фотографии там, где находиться было нельзя. В инцидент вмешалась военная полиция.

Видео дня

По неофициальной информации, россиянин, который фотографировал объект, является студентом, который учится в Ново-Место. Его задержали, но после допроса отпустили.

В то же время RTV Slovenija подчеркивает, что Службу разведки и безопасности Словении проинформировали об инциденте, однако там отказались публично комментировать произошедшее. В свою очередь Министерство обороны Словении подтвердило, что "необычную активность" посетителя дня открытых дверей тщательно проверили.

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