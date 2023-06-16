Отмечается, что чуть ли не ежедневно в сторону польских пограничников летят камни.

Представители польской пограничной службы заявили, что по ним стреляли со стороны Беларуси и попали в автомобиль. Инцидент произошел несколько дней назад.

Как пишет RMF24, кто именно открыл огонь и из чего стреляли – доподлинно неизвестно. Руководитель отряда, попавшего под обстрел, доложил об инциденте в польском Сейме.

Полковник пограничной службы Аркадиуш Тивонюк заявил, что может лишь предполагать, из чего стреляли, однако "скорость и кинетическая энергия были значительными".

"Не знаю, стреляли ли из какого-то пневматического оружия, но предмет прошел через боковое стекло автомобиля, вылетел с другой стороны и разбил еще одно окно. Подчеркиваю, что в транспортном средстве находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью", – добавил он.

Кроме того, по словам Тивонюка, чуть ли не ежедневно в сторону польских пограничников летят камни.

Издание отмечает, что с начала 2023 года польские пограничники зафиксировали более 12 тысяч попыток незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси. Нарушители – граждане третьих стран, которые пытаются попасть из Беларуси в страны ЕС. Преимущественно, это граждане Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.

Ситуация в Беларуси

В Беларуси приняли законопроект, который позволит правоохранителям заводить уголовные дела против умерших людей. Речь идет о статьях о преступлениях, не имеющих срока давности. К таковым относятся, к примеру, подготовка или ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны. При этом представлять интересы умерших в суде будут их родственники.

Между тем вблизи границы с Украиной в Беларуси начали возводить военный городок для Сил специальных операций. Строительство ведется на территории Гомельской области.

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