Представители польской пограничной службы заявили, что по ним стреляли со стороны Беларуси и попали в автомобиль. Инцидент произошел несколько дней назад.
Как пишет RMF24, кто именно открыл огонь и из чего стреляли – доподлинно неизвестно. Руководитель отряда, попавшего под обстрел, доложил об инциденте в польском Сейме.
Полковник пограничной службы Аркадиуш Тивонюк заявил, что может лишь предполагать, из чего стреляли, однако "скорость и кинетическая энергия были значительными".
"Не знаю, стреляли ли из какого-то пневматического оружия, но предмет прошел через боковое стекло автомобиля, вылетел с другой стороны и разбил еще одно окно. Подчеркиваю, что в транспортном средстве находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью", – добавил он.
Кроме того, по словам Тивонюка, чуть ли не ежедневно в сторону польских пограничников летят камни.
Издание отмечает, что с начала 2023 года польские пограничники зафиксировали более 12 тысяч попыток незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси. Нарушители – граждане третьих стран, которые пытаются попасть из Беларуси в страны ЕС. Преимущественно, это граждане Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.
Ситуация в Беларуси
В Беларуси приняли законопроект, который позволит правоохранителям заводить уголовные дела против умерших людей. Речь идет о статьях о преступлениях, не имеющих срока давности. К таковым относятся, к примеру, подготовка или ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид, экоцид, нарушение законов и обычаев войны. При этом представлять интересы умерших в суде будут их родственники.
Между тем вблизи границы с Украиной в Беларуси начали возводить военный городок для Сил специальных операций. Строительство ведется на территории Гомельской области.
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