У нескольких человек серьезные ожоги.

Утром в субботу, 17 июня 2023 года, в Швейцарии загорелся и упал воздушный шар. В результате инцидента в муниципалитете Хюненберг пострадали семь человек: четыре женщины и трое мужчин.

Как сообщили в полиции Швейцарии, на место падения шара быстро прибыли спасатели, которые потушили пожар.

Известно, что пострадавшим от 28 до 62 лет. Три человека – две женщины и один мужчина – получили серьезные ожоги, еще четверо отделались легкими ранениями. Пострадавших доставили в больницу спасательные службы, а также частные лица.

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Причина аварии пока неизвестна. Инцидент расследуется.

Инциденты с воздушными шарами

В 2021 году в Хмельницкой области упал воздушный шар. В результате инцидента в Каменец-Подольском районе погиб человек. Еще пятеро лиц тогда травмировались.

В 2019 году во временно оккупированном Крыму ветром унесло воздушный шар с ребенком. Тогда сообщалось, что время первой посадки шар упал на землю, после чего корзина перевернулась и из нее выпали четыре человека. При этом внутри остался ребенок.

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