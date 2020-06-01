В сети появилось фото "подрывника", угрожающего взорвать мост Метро

На фото можно видеть, что мужчина стоит на мосту в медицинской маске.

В сети появились фото с моста Метро, где неизвестный мужчина угрожает устроить взрыв.

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На фото, опубликованных в Facebook проекта dtp.kiev.ua, можно видеть, что мужчина стоит на мосту в медицинской маске. Рядом с ним – пакет неизвестного содержания.

К месту событий стянули значительные силы полиции. Работа метро приостановлена.

Ранее стало известно, что в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о заминировании.

"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

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