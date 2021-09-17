Необычный способ "ремонта" показал на фото николаевский журналист.

Чиновники Николаевской районной государственной администрации придумали необычный способ скрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook николаевский журналист, главный редактор издания "Никвести" Олег Деренюга.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живём…", - написал он.

На снимке видно, что указанный кабинет давно нуждается в ремонтных работах.

Как ранее сообщал УНИАН, в СБУ недавно установили, что столичные чиновники торговали местами на кладбищах.

На днях российский музей выставил в качестве экспоната флаги Украины, захваченные оккупировавшими Донбасс войсками РФ в качестве трофеев, что опровергает слова руководства РФ, называющего эту войну "гражданской". Согласно описанию, флаги были доставлены с Донбасса в Москву в 2014-2015 годах: один - военным корреспондентом пропагандистского издания "Комсомольская правда", а другой - "Федерального агентства новостей".

Автор: Юрий Годован