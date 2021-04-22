Общая сумма нанесенного мужчиной ущерба составляет более 100 тысяч гривень.

В четверг, 22 апреля, в одном из супермаркетов АТБ в Мариуполе мужчина с топором в руках разгромил несколько кассовых аппаратов и всё, что находилось рядом с ними.

Происходящее на камеру снимал его сын. Причина, которая вызвала столь яркую вспышку агрессии, — отказ сотрудников магазина обслуживать супругу нападавшего, поскольку она была без медицинской маски.

Женщина пыталась совершить покупку, находясь без СИЗ, тем самым нарушая карантинные требования. Кассир сделал ей замечание и попросил надеть маску, как того требует законодательство. Однако покупательница отказалась и настаивала на том, чтобы ей “пробили” товар.

Помимо сотрудников магазина, замечание женщине делали и люди, которые находились рядом. Надеть маску её это не заставило. Товар ей не продали. Уже за пределами кассовой зоны между женщиной и одним из покупателей произошел конфликт. Словесная перепалка проходила на повышенных тонах. Она утверждала, что этот человек её толкнул, из-за чего через какое-то время её муж и ворвался в магазин.

Он был с супругой и сыном, который снимал происходящее. В руках у него был топор. Забежав в магазин, мужчина начал громить кассовые аппараты, стеллажи и всё, что находилось в прикассовой зоне. Пытался найти кассира, но никого не нашёл. Охранники и сотрудники супермаркета сразу же нажали тревожную кнопку.

Скрылся с места мужчина до того, как приехали сотрудники службы охраны и наряд полиции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Женщина пыталась совершить покупку без маски, вследствие чего сотрудники ей отказали. Мы придерживаемся самых строгих мер по созданию безопасных условий как для совершения покупок, так и для работы каждого сотрудника. Недавно была информация о том, что согласно внутреннему распоряжению отныне в магазинах АТБ наличие масок у покупателей якобы необязательно. Так вот: данный инцидент ещё раз подтверждает, что компания выполняет все необходимые меры и действует исключительно в законодательном поле и в рамках действующего законодательства. Мы просим каждого с пониманием относится к этим нормам и к безопасности не только своей, но и окружающих, и наших сотрудников", - сообщили в компании.

Также в пресс-службе АТБ добавили, что общая сумма нанесенного мужчиной ущерба составляет более 100 тысяч гривен. Точная сумма устанавливается. Разгромлены 4 кассовых аппарата, прикассовые зоны и испорчен товар.

Личность злоумышленника установлена - им оказался 35-летний местный житель. Его задержали. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Корпорация АТБ благодарит сотрудников полиции за оперативную работу и поимку преступника.

Стоит отметить, что этот человек уже не первый раз врывается в магазины с топором и крушит всё вокруг. В прошлый раз он разгромил продуктовый супермаркет в Центральном районе Мариуполя. По факту произошедшего открыли уголовное дело. Ему объявили о подозрении.

Чем закончится история в этот раз - покажет время. О своём “подвиге” нападавший сначала сообщил на своей странице в Facebook. В комментариях к этому посту супруга мужчины похвасталась, что средства индивидуальной защиты они с мужем не носили и не носят. Немногим позднее пост был удалён. Напомним, что не так давно по сети распространилась информация об отмене масочного режима в АТБ, которая пошла от главного санврача Виктора Ляшко. Спустя несколько дней, когда выяснилось, что обвинения были голословными, ряд СМИ написали опровержение его слов.

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Автор: Иван Бойко