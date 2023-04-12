Деньги, найденные женщиной на одном из рынков, до сих пор ждут владельца.

Ничьи деньги - владельца приличной суммы уже три дня разыскивает полиция Ровно. Пакет на одном из местных рынков нашла и принесла в райуправление неравнодушная женщина.

Копы бросились искать владельца средств, но зря: никто о потере не заявлял. Впрочем, накануне все же явился в полицию житель Ривне, который твердил: деньги – его, говорится в сюжете ТСН.

Однако места, где гривни нашли, и сколько их – мужчина указать не сумел. Поэтому копы пакет ему не отдали. Деньги ждут владельца. Сумму в райотделе не разглашают, чтобы не появилось желающих присвоить чужое.

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"Человек должен сказать точную сумму этих средств, номинал купюр и назвать, где именно он потерял эти деньги. Возможно, эти деньги собирались на какую-то операцию, на ВСУ, может, были украдены. Мы сделаем все возможное от нас, чтобы вернуть эти деньги", — заявила Надежда Юрчук, руководитель сектора публичного порядка Ровенского райуправления полиции.

Найдена огромная сумма денег в Ривне

В Ровно 9 апреля после 13:00 16-летняя жительница Здолбунова Юлия нашла крупную сумму денег. Она сразу обратилась в полицию и рассказала, что обнаружила находку на одном из рынков в областном центре.

Сейчас средства находятся в Ровенском районном управлении полиции по улице Героев полиции, 4.

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