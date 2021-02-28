Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В центре Ривне избили мужчину, который переходил дорогу.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина пришел в супермаркет без маски и распылил газ в охранников (видео)Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

Отмечается, что 28 февраля в 04:19 на линию 103 поступил вызов о том, что в Ривне, на перекрестке возле бывшего «Эко маркета», произошла авария.

На место происшествия прибыла бригада интенсивной терапии. Медики обнаружили мужчину, который утверждал, что его чуть не сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в неустановленном месте. Из машины якобы вышли несколько человек и избили его.

Во время осмотра у пострадавшего прослеживался резкий запах алкоголя. Предварительный диагноз: подозрение на черепно-мозговую травму, перелом носа.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Автор: Катерина Шварц