Полиция установила, что причиной происшествия стало "недоразумение на бытовой почве".

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Сейчас она находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Как сообщается на сайте областной полиции, вечером 28 февраля к правоохранителям обратились медики «скорой». Они сообщили, что оказывали помощь 11-летней девочке, которая отравилась лекарствами.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. Ни в каких группах в соцсетях девочка участия не принимала.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ведется проверка.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

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Автор: УНИАН