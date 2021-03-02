В Украине произошла еще одна попытка детского суицида / фото УНИАН

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Сейчас она находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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Как сообщается на сайте областной полиции, вечером 28 февраля к правоохранителям обратились медики «скорой». Они сообщили, что оказывали помощь 11-летней девочке, которая отравилась лекарствами.

Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве, в то же время в семье конфликтов не возникало. Ни в каких группах в соцсетях девочка участия не принимала.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ведется проверка.

Отравление украинских детей лекарствами

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Автор: УНИАН