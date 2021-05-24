Врачи констатировали смерть ребенка / smashinghub.com
В Кременчуге в ванне утонул годовалый ребенок.
Об этом сообщает "Кременчугская газета".
По данным издания, на месте врачи констатировали смерть годовалого ребенка, который утонул в ванне.
Как сообщается, скорую вызвал сожитель матери ребенка. По предварительной информации, мать ребенка находилась в нетрезвом состоянии.
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