Врачи констатировали смерть ребенка / smashinghub.com

В Кременчуге в ванне утонул годовалый ребенок.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

По данным издания, на месте врачи констатировали смерть годовалого ребенка, который утонул в ванне.

Как сообщается, скорую вызвал сожитель матери ребенка. По предварительной информации, мать ребенка находилась в нетрезвом состоянии.

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Автор: Екатерина Лиманская