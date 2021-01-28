На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров, двое из них получили травмы.

В Полтавской области в результате опрокидывания микроавтобуса, который двигался по маршруту «Сумы-Киев», травмировались двое пассажиров.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 января около 09:00 на автодороге «Сумы-Пирятин», вблизи села Галяво Лубенского района.

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Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 1991 года рождения, двигаясь по маршруту «Сумы-Киев», выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок.

«На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская