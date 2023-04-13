В результате аварии пострадали четверо пассажиров - трое женщин и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.

В Польше сегодня перевернулся автобус с украинцами, в результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщает издание Inpoland, авария произошла на трассе Эльжбецине (Свентокшистское воеводство). В автобусе, который направлялся из Познани в Украину, ехали 12 пассажиров и два водителя.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров - трое женщин и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.

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В полиции утверждают, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с косулей, которая неожиданно выбежала на дорогу. В результате неудачного манёвра автобус вылетел на обочину, а затем перевернулся.

ДТП с украинцами в Европе - подробности

26 февраля в 04:00 в Польше на трассе А4 в районе города Заблотка на полосе движения в сторону пограничного перехода в Корчове произошло дорожо-транспортное происшествие с участием двух автобусов. В столкнувшихся автобусах находились 12 граждан Украины.

В Молдове в результате аварии, в которую попал автобус, пострадали пятеро граждан Украины, их жизни ничего не угрожает.

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