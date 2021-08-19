Оперуполномоченный сектора криминальной полиции в помещении отделения полиции применил насилие к гражданину, которого вызвали для дачи объяснений.

В Николаевской области бывшего оперуполномоченного подозревают в избиении гражданина в помещении отделения полиции.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что бывшему оперуполномоченному сектора криминальной полиции одного из отделов полиции главного управления Национальной полиции в Николаевской области сообщено о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, превышения власти и служебных полномочий, сопровождавшиеся насилием (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, в феврале оперуполномоченный сектора криминальной полиции в помещении отделения полиции применил насилие к гражданину, которого вызвали для дачи объяснений.

"Полицейский нанес ему удары рукой в голову и ногой в живот, в результате чего у пострадавшего произошел разрыв селезенки, который осложнился внутрибрюшным кровотечением", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что такие телесные повреждения относятся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская