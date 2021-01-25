В Одесском регионе правоохранители проверяют сообщение о минировании почти 400 учебных заведений.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на электронный адрес полиции поступила информация о заминировании в Одессе и Одесской области 373 заведений – детсадов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов.
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Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.
"Минирования" в Одессе
В январе неизвестные трижды сообщали о массовом минировании детсадов Одессы. Детей эвакуировали на улицу, многие родители уходили с работы, чтобы забрать их домой.
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