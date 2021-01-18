Во время пожара один человек погиб и двое пострадали.

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту пожара в частном отеле в курортной зоне, во время которого 17 января один человек погиб и двое пострадали.

Читайте такжеВ Одесской области произошел взрыв газа: два человека в тяжелом состоянии (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по предварительным данным, пламя охватило порядка 2 тыс. кв. метров.

«Полицейские опрашивают администрацию отеля и его жителей для установления причины и обстоятельств пожара», - сказано в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, пожар в 3-этажном здании на ул. Посмитного ликвидирован в 23:51.

«К сожалению погиб один человек и двое пострадали», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали постояльцы отеля журналистам, накануне в здании чинили проводку, а перед пожаром они слышали «как что-то трещит». Один из спасшихся жильцов предположил, что такой звук мог исходить от горящей проводки.

На место ЧП прибыло руководство города, чтобы решить вопрос о временном расселении погорельцев.

Пожар в Одессе: что еще известно

Как сообщал УНИАН, вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного загорелся отель.

По словам очевидцев, по указанному адресу расположен отель Arcadia Apartments.

Отмечается, что люди из пылающего здания звали на помощь, некоторые прыгали из окон.

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Автор: Лариса Козовая