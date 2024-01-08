Перед убийством жертве предложили сюрприз и завязали глаза.

В Одесской области задержали 14-летнюю девушку по подозрению в жестоком убийстве подруги. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, утром 6 января в Измаиле на берегу реки Дунай пожилой горожанин, гуляя с собакой, увидел тело человека в пламени. Испуганный мужчина сразу известил о страшной находке полицию.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила: убита 14-летняя жительница. На теле потерпевшей обнаружили несколько ножевых ранений. Поисками лица, лишившего жизни ребенка с такой жестокостью, немедленно занялись оперативники и пограничники со служебной собакой", - рассказали в полиции.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения в городе. На них зафиксировано, что две девушки пошли к водоему, а вернулась только одна. По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что с потерпевшей к реке ходила ее знакомая из параллельного класса. Подозреваемую разыскали в другом конце Измаила - увидев полицейских, школьница в содеянном призналась.

По словам фигурантки, причиной убийства стала обида на подругу якобы из-за того, что та постоянно ее обворовывала. Из последнего вроде бы присвоила копилку с деньгами. За это школьница и решила отомстить убийством.

По словам начальника Измаильского районного отдела полиции Виктора Герасименко, подозреваемая взяла простыню, нож, масло и спички и позвала одноклассницу на прогулку к реке. Чтобы жертва не видела, что будет делать злоумышленница, фигурантка сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Из-за этого попросила потерпевшую сесть на простыню, надела ей на глаза повязку и несколько раз ударила ножом.

"Предварительно, от одного из таких телесных повреждений девушка и погибла. Тело потерпевшей правонарушительница облила маслом, подожгла и убежала, бросив в огонь нож", - рассказал Герасименко.

Говорится, что полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По словам руководителя Измаильской окружной прокуратуры Александра Сары, следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Подростку грозю до 15 лет тюрьмы. Сейчас девушка находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Преступления, совершенные подростками

В Днепре семь юношей в возрасте от 14 до 19 лет убили бездомную женщину. Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь на 3 декабря. По данным следствия, нападавшие увидели женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых та скончалась. На счету задержанных могут быть и другие аналогичные преступления.

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