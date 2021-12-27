В Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса пострадали пять человек.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что авария произошла 27 декабря в 20.30 на 234 км трассы Одесса-Николаев.
Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем BMW.
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Полные обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации случившегося.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военнослужащий на BMW вылетел с дороги и врезался в дерево.