Уже изъято почти полсотни снарядов, подрывники и тысячи других опасных предметов.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области возле курорта обнаружено затонувшее в Черном море судно, с борта которого изымают снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Старое судно обнаружено в акватории возле курортного поселка Лебедевка.

Сегодня в ведомстве заявили, что работы начаты на прошлой неделе – из воды изымаются взрывоопасные предметы с затонувшего морского судна.

Читайте такжеНа Ривненщине полицейского прокололи виламиВодолазы-саперы ГСЧС уже обследовали 18 тыс. кв. м дна, изъяли 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. подрывников и 12 тыс. 350 других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.

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Автор: Лариса Козовая