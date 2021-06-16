В Белгород-Днестровском районе Одесской области возле курорта обнаружено затонувшее в Черном море судно, с борта которого изымают снаряды времен Второй мировой войны.
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
Старое судно обнаружено в акватории возле курортного поселка Лебедевка.
Сегодня в ведомстве заявили, что работы начаты на прошлой неделе – из воды изымаются взрывоопасные предметы с затонувшего морского судна.
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Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.
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