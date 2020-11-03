В Турции затонул туристический катер / фото haberturk.com
В Турции у берегов Антальи затонул туристический катер, на борту которого было более 30 человек.
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Об этом сообщает Haber Turk.
Как сообщается, 33 человека смогли добраться до скал, один человек пропал без вести.
На данный момент продолжаются спасательные работы.
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