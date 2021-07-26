Причины аварийности связаны с тем, что в 1940-х годах под основанием башни прорыли грот. Разрушительные процессы ускорили ливни.

В старинной Аккерманской крепости под угрозой обрушения оказалась одна из башен.

Об этом в Facebook сообщил одесский историк Андрей Красножон.

"Наиболее серьезная, актуальная проблема в Аккерманской крепости сейчас связана с башней № 2", - заявил Красножон.

По его словам, в настоящее время состояние восточного фасада этой башни такое, что она может обвалиться в любой момент. Предполагается, что счет пошел на месяцы, и на зиму ее в таком состоянии оставлять нельзя.

Как пояснил Красножен, с октября 2016 года, после трехдневного обильного дождя, началось стремительное проседание фасада, и кладка в восточной части потеряла целостность.

"Обескураженный и. о. директора крепости тогда дал указание сотрудникам не разглашать инцидент, дабы не вызывать общественный резонанс. Между тем, проседание башни продолжалось, но план действий заявлен не был. Мне сообщили об аварии сотрудники КП "Фортеця" в обход руководства через два дня", - рассказал историк.

В результате, в известность поставили руководство области, начались противоаварийные работы (укреплено основание башни) и просадка прекратилась. Специалисты сразу предложили закрепить отслоившийся фасад жидкими анкерами (современная щадящая методика консолидации кладки без нарушения ее облика), но инициативу проигнорировали. Однако в августе 2019 года после нового ливня фасадная кладка (которую уже больше ничего не связывало с основным сооружением) продолжила отслаиваться.

Как поясняет историк, изначально причины аварийности связаны с тем, что в 1940-х годах местные жители, которые незаконно искали в крепости предметы старины, под основанием башни прорыли большой грот, из-за чего ее восточная часть повисла в воздухе. Тогда начали формироваться первые трещины откола, на развитие которых резко повлиял ливень в 2016 году. Из-за того, что за 4,5 года сооружение так и не закрепили жидкими анкерами, в настоящее время оно находится в крайне запущенном состоянии.

"Аварийность башни за это время выросла в разы", - утверждает Красножон.

По его словам, недавно состоялось выездное совещание в крепости специалистов (немецких, литовских и украинских компаний), специализирующихся на технологиях консолидации подобного рода объектов. Подготовлены соответствующие документы.

Он считает, что работы должны начаться незамедлительно, в противном случае башня рухнет. Сооружение, которое сейчас открыто для обзора туристов, является одним из элементов парадного фасада всей крепости. Поэтому важно сохранить оригинал древней кладки.

"Запланированные работы станут уникальным примером первого применения этих высоких технологий на этом древнем памятнике. Надеюсь, впоследствии они будут применяться регулярно и на других проблемных участках этой замечательной крепости", - подчеркнул Красножон.

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Аккерманская крепость: что известно

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость является историко-архитектурным памятником. Это один из самых популярных туристических объектов юга Украины.

Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков учредителями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в 13 веке. По другим данным, она возведена в 15 веке, строилась 200 лет.

Это – одно из самых больших и мощных сооружений тех времен на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью чуть больше 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который в древние времена заполнялся водой, ширина его порядка 14 метров, а изначальная глубина – 22 метра. Протяженность оборонительных стен - около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15 метров, толщина от 1,5 до 5 метров.

Автор: Лариса Козовая