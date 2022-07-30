Оперативным реагированием Силы обороны обеспечили контролируемый подрыв взрывоопасного предмета прямо в воде.

Обезвреженную в Одесской области мину несло к берегу курортной Затоки.

Об этом в Facebook в обращении к гражданам сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня в Затоке (курортный поселок в Белгород-Днестровском районе – УНИАН) была обнаружена вражеская морская мина, которую несло к берегу. Наши саперы ее оперативно уничтожили. В очередной раз напоминаю о запрете посещать морские пляжи", - подчеркнул Марченко.

Как сообщили журналистам в оперативном командовании "Пивдень", к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и находилась в нескольких метрах от берега.

Оперативным реагированием Силы обороны обеспечили контролируемый подрыв взрывоопасного предмета прямо в воде.

Ранее сегодня пресс-секретарь начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Одесской области обезврежена мина, которая была обнаружена в воде.

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