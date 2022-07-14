Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание.

В Одесской области на пляже обнаружена дрейфующая морская мина. Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"После шторма Черное море продолжает приносить опасные сюрпризы. В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области обнаружено морскую мину, дрейфующую в нескольких метрах от берега", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты подрывной команды Военно-Морских сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание и уничтожение боеприпаса.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области с Черного моря до Днестровского лимана течением занесло морскую мину. Она была на прибрежном участке с затрудненным доступом, но специалисты подрывной команды ВМС обеспечили ее контролируемый подрыв на месте.

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