Отобранные образцы направлены на исследование в Италию и Германию.

В Одесской области с 24 февраля обнаружено более 120 дельфинов. Они погибли из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Одесса сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко. Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину люди находят на берегу Черного моря в Одесском регионе много погибших китообразных и выброшенных живых животных.

"Это свидетельствует о нетипичном поведении животных, получивших акустическую травму", - сказал Костенко.

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Он добавил, что аналогичные факты фиксируются в других странах, в частности Румынии, Болгарии и Турции. По его словам, ведется расследование по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины — по факту массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря в Одесской области.

Как отметил Костенко, из трупов животных специалисты отобрали образцы и направили в специализированные институты в Италии и Германии. Они должны дать ответ относительно причин смерти этих животных.

"Но основная версия следствия - получение дельфинами акустических травм из-за массового применения сонаров (гидролокаторов) на кораблях Вооруженных сил РФ", - сказал прокурор.

По мнению специалистов, эти устройства повреждают органы слуха дельфинов и это приводит к их гибели. Сейчас следователи ждут результатов указанной экспертизы.

Экоцид в Украине: как рашисты убивают экологию

Ранее УНИАН уже сообщал, что более 80 видов животных в Украине находятся на грани исчезновения из-за войны. Оккупанты целенаправленно обстреливают природные парки, зоопарки и приюты и убили за время войны уже более 10 миллионов животных.

В начале декабря в заповеднике "Тузловские лиманы" зафиксировали массовую гибель птиц. Міндовкілля уже обратилось в правоохранительные органы. Кроме этого, россияне жестоко убивают редких птиц на Арабатской Стрелке.

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