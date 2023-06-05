Военному грозит до восьми лет тюрьмы.

В Одесской области из-за халатности начальника хранилища из резервуара вытекло почти 90 тонн авиационного топлива, сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона,

Фигурантом уголовного производства стал уже бывший исполняющий обязанности начальника хранилища отдела хранения горючего и смазочных материалов состава воинской части.

По данным следствия, в августе прошлого года из-за его халатности произошло вытекание из резервуара почти 90 тонн стратегического авиационного топлива, предназначенного для работы газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов.

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" В результате этого государству нанесен ущерб на сумму более 6,5 млн гривен", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 500 тыс. гривен.

Мужчине инкриминируют халатное отношение к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Сейчас в суд направлен обвинительный акт.

Как уточнили в Государственному бюро расследований, военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено топливо. Оно вытекло через негерметичные клапаны.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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