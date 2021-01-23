Мужчине, который также исполняет обязанности управделами поселкового совета, сообщено подозрение.

В Одесской области сообщено о подозрении адвокату, угрожавшему судье убийством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, под процессуальным руководством прокуратуры о подозрении сообщено адвокату, который также является управляющим делами одного из поселковых советов Белгород-Днестровского района.

«Подозрение сообщено по факту угрозы убийством и насилием в отношении судьи, в связи с осуществлением им правосудия (ч. 1 ст. 377 УК Украины)», - сообщили в прокуратуре.

Следствием установлено, что управделами, находясь в статусе адвоката, не согласившись с решением, принятым судьей, угрожал ему убийством и насилием.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, судье Белгород-Днестровского горрайонного суда угрожал управделами Затоковского поселкового совета.

По данным источника, инцидент произошел в кабинете судья, куда адвокат «буквально ворвался».

«Управделами оскорблял судью, применял ненормативную лексику, угрожал, что убьет, запугивал и пр.», - рассказал правоохранитель.

Отмечается, что злоумышленник покинул кабинет судьи только после прибытия охраны, но и после этого продолжал угрожать, находясь в приемной.

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Автор: Лариса Козовая