У ребенка ожоги бедра и ягодиц.

В Одессе полиция начала расследование в отношении женщины, ударившей дочь раскаленной сковородой.

Читайте такжеСестра избила палкой: подробности смерти 9-летнего мальчика в Кировоградской областиКак сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера, 7 апреля, поздно вечером во время конфликта 10-летнюю девочку горячей сковородкой ударила ее мать.

Инцидент произошел по месту жительства семьи, о чем в полицию сообщил отец ребенка.

Потерпевшей диагностировали ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных девочке телесных повреждений.

Как отмечается, в отношении женщины работники ювенальной превенции уже составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия в отношении дочери.

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Автор: Лариса Козовая