В "работу" она втягивала женщин, попавших в сложное материальное положение.

В Одессе 40-летняя женщина в отеле организовала бордель, за час интима клиенты платили до 2 тыс. грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 40-летняя жительница Одесского района работала администратором в месте разврата, расположенном в съемном помещении отеля на улице Среднефонтанской (Одесса). В "работу" она втягивала женщин, попавших в сложное материальное положение.

Женщин для занятия проституцией и клиентов она находила по объявлениям в Интернете. Час интимных услуг стоил от 1,2 тыс. до 2 тыс. грн, из которых 50% женщины отдавали сутенерше.

Разоблачили незаконный бизнес работники Управления миграционной полиции Одесского региона и Управления уголовного розыска области. Во время обысков из борделя и квартиры, в которой подозреваемая временно проживала, изъяли телефоны, ноутбуки, банковские карточки, деньги, флеш-накопители и другие вещественные доказательства.

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Фигурантке объявлено подозрение по ч. 2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе разоблачили группу из четырех сутенерш, которые организовали бордели в историческом центре города.