Иностранец осужден за денежные махинации, выбивание долгов, рэкет, мошенничество, хакерство.

Сегодня в Одессе задержали россиянина, приговоренного в США к пожизненному заключению.

Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, оперативникам стало известно о местонахождении гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за преступления на территории США.

Во вторник, 18 января, полиция совместно с прокуратурой задержали 48-летнего мужчину в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте такжеРоссиянин пришел в аэропорт "Борисполь" с радиоактивными часами (фото)

Отмечается, что иностранец приговорен в США к пожизненному заключению за денежные махинации, выбивание долгов, рэкет, мошенничество, хакерство, наркопреступления. Выдан ордер на его арест, а затем фигуранта объявили в международный розыск.

По оперативным данным, мужчина незаконно попал на территорию Украины, в настоящее время эта информация проверяется.

Одесской областной прокуратурой готовится ходатайство в суд о применении к злоумышленнику ареста. О задержании уже уведомлены компетентные органы США.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская полиция задержала в Киеве болгарского наркобарона Эвелина Банева-Брендо, который много лет находится в международном розыске.

Вас также могут заинтересовать новости: