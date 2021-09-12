В 2014 году россиянин активно участвовал в оккупации Крыма во главе группировки, которая взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.

В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан участвовавший в оккупации Крыма гражданин России.

Как сообщает Радио Свобода, речь идет об активисте так называемой "Крымской весны" Александре Франчетти.

В российском посольстве подтвердили информацию о задержании участника оккупации украинского полуострова.

В 2019 году СМИ сообщали, что россиянин Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Читайте такжеДанилов призвал страны-партнеры к активным действиям против России из-за ситуации в Крыму

В 2014 году он активно участвовал в оккупации Крыма. За несколько дней до начала российской операции по оккупации полуострова Франчетти создал в Крыму группировку "Северный ветер". Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп". Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. Тогда же он рассказал, что группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.

Отмечается, что Франчетти с 2000 года постоянно проживает в Праге и работает тренером по фитнесу, но регулярно посещал Крым.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий