В это время одну вражескую ракету сбили над морем.

В пятницу, 3 июня, в Одессе устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, "виновников торжества" задержали патрульные.

"Выясняются все подробности события и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения. На месте работает следственно-оперативная группа", - отметил он.

Инцидент произошел вечером пятницы. Воздушную тревогу в городе и области объявили около 21:00, она продолжалась до 23:30.

Согласно сообщению ОК "Юг", в это время одну вражескую ракету сбили над морем, ещё три в Николаевской области.

Жители города ошибочно приняли звук салютов за взрывы, в соцсетях и Telegram-каналах появлялись сообщения о возможной атаке города.

Ранее сообщалось, что одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья.

Полиция взялась за беззаботных купальщиков. Полицейские выгоняют их с пляжей.

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