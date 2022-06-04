В пятницу, 3 июня, в Одессе устроили фейерверк прямо во время воздушной тревоги.
Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, "виновников торжества" задержали патрульные.
"Выясняются все подробности события и его квалификация согласно действующему законодательству, в частности, правового режима военного положения. На месте работает следственно-оперативная группа", - отметил он.
Инцидент произошел вечером пятницы. Воздушную тревогу в городе и области объявили около 21:00, она продолжалась до 23:30.
Согласно сообщению ОК "Юг", в это время одну вражескую ракету сбили над морем, ещё три в Николаевской области.
Жители города ошибочно приняли звук салютов за взрывы, в соцсетях и Telegram-каналах появлялись сообщения о возможной атаке города.
Ранее сообщалось, что одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья.
Полиция взялась за беззаботных купальщиков. Полицейские выгоняют их с пляжей.