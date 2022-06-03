Украинская ПВО сбила четыре российские ракеты / REUTERS

Украинские военные сбили 4 вражеские ракеты, выпущенные с подводной лодки.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты наши подразделения сбили над Николаевской областью.

"В Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находится 3 ракетных корабля и 1 подлодка, а также 5 БДК (большие десантные корабли – УНИАН). Именно с подлодки враг совершил пуск ракет, с крымского направления", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Севастополе руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море. В частности, оккупанты выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов.

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