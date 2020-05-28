В Одессе суд отпустил на поруки нардепов экс-заместителя директора колледжа, где в пожаре погибли 16 человек (фоторепортаж)

Хаецкого взяли на поруки два народных депутата – Сергей Колебошин и Анатолий Урбанский.

Одесский апелляционный суд сегодня отпустил из-под стражи Андрея Хаецкого – бывшего заместителя директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, из-за пожара в котором в 2019 году погибли 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял, рассмотрев жалобу адвокатов Хаецкого. Самого подозреваемого в суд не доставляли.

По словам прокуроров Юлии Тарасюк и Евгения Антощука, Хаецкий ранее проходил по делу как свидетель. На следующий день после пожара, 5 декабря прошлого года, как стало известно следствию, он поступил в Одесскую областную больницу, где, со слов адвокатов, проходил лечение.

Как отметили прокуроры, 9 декабря мужчина покинул пределы Украины, в январе текущего года вернулся, а потом снова уезжал в другую страну.

Отмечалось, что правоохранители вызывали Хаецкого на допрос, но он не являлся. По местам фактического проживания и регистрации отсутствовал, также изменил номер мобильного телефона, о чем ни он, ни адвокат не поставили следствие в известность.

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При этом, как утверждают представители обвинения, должностная инструкция предусматривала, что именно Хаецкий был ответственным за технику пожарной безопасности и пр.

По словам адвокатов, мужчина не скрывался, а выезжал из Украины на лечение. Как отмечалось, Хаецкий является инвалидом 3-й группы, перенес тяжелую операцию на сердце (ему поставили искусственный митральный клапан).

«Сейчас он находится в медицинской части СИЗО», - акцентировала адвокат Юлия Токаева.

Она добавила, что органы досудебного расследования в полной мере не использовали свои возможности, чтобы найти ее подзащитного, который был официально трудоустроен в Одесской ОГА.

Защита также настаивала на том, что за пожарную безопасность отвечал в колледже не Хаецкий, который уволился из колледжа еще 18 ноября прошлого года, а завхоз Татьяна Фомич, которой суд ранее определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Заслушав стороны, суд постановил применить к мужчине меру пресечения в виде взятия на поруки народными депутатами Сергеем Колебошиным и Анатолием Урбанским.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций и учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (дети, сотрудники и спасатель), пострадали более 30 человек.

Директору колледжа, завхозу и бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку объявлено о подозрении. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В связи с пожаром уволены Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

Позже правоохранители сообщили о подозрении еще двум работникам колледжа - заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшему замдиректора, место нахождения которого, как утверждалось, было неизвестно. Мужчину объявили в розыск. Заведующая отделением 15 мая была помещена под круглосуточный домашний арест.

22 мая стало известно, что в СИЗО без права на залог помещено бывшего заместителя директора колледжа - известного поэта Андрея Хаецкого, который пришел в полицию с адвокатом.

Сегодня в Одессе во время рассмотрения судом апелляции на меру пресечения Хаєцькому прошла акция, на которой общественники требовали отпустить мужчину на свободу.

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