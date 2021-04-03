По словам очевидцев, автомобиль врезался в припаркованное такси.

В Суворовском районе Одессы произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» медицинской помощи.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария случилась сегодня, около 3:30, на улице Атамана Головатого.

«Произошло столкновение автомобиля «скорой» медицинской помощи и легковушки Daewoo. В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи», - сообщили в управлении.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина «скорой» помощи врезалась в припаркованное такси, ожидавшее пассажиров. От удара иномарку с водителем отбросило на тротуар, и машина ударилась об дерево.

По неподтвержденной информации, водитель «скорой» помощи якобы уснул за рулем.

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Автор: Лариса Козовая