В Суворовском районе Одессы произошло ДТП с участием автомобиля «скорой» медицинской помощи.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария случилась сегодня, около 3:30, на улице Атамана Головатого.
«Произошло столкновение автомобиля «скорой» медицинской помощи и легковушки Daewoo. В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи», - сообщили в управлении.
Причины происшествия устанавливаются.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина «скорой» помощи врезалась в припаркованное такси, ожидавшее пассажиров. От удара иномарку с водителем отбросило на тротуар, и машина ударилась об дерево.
По неподтвержденной информации, водитель «скорой» помощи якобы уснул за рулем.
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