Фигуранты могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые «специализировались» на грабежах и кражах.

В Одессе оперативники во время обысков у более десяти представителей криминалитета, в том числе связанных с «ворами в законе», изъяли арсенал оружия, включая пулеметы.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в течение 28 и 29 апреля оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и внутренней безопасности совместно со следователями регионального главка полиции и спецподразделением КОРД проводили обыски у представителей криминалитета региона. В результате изъят большой арсенал оружия и боеприпасов.

«По результатам проведения санкционированных обысков, полицейские изъяли 37 единиц оружия: винтовки, пистолеты, пулеметы, карабины, револьверы, ножи. Кроме того, гранату, взрывные элементы мин, 260 патронов различного калибра, наркотические и психотропные вещества, более 400 тыс. грн в разной валюте», - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, некоторые из фигурантов имеют связи с представителями преступного мира, в том числе «ворами в законе». Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые «специализировались» на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативные действия продолжаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 апреля полиция начала проведения масштабных обысков у десяти представителей криминалитета в Одессе, среди которых – имеющие связи с «ворами в законе».

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Автор: Лариса Козовая