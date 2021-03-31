В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, которого сбил грузовой поезд.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера около 22:00 возле станции «Слободская».
Читайте такжеПод Одессой женщина выпала из окна и погибла, спасаясь от пожара (фото, видео)
По словам машиниста, он затормозил, когда увидел, как мужчина бросился перед поездом на ж/д пути, однако избежать наезда на него не удалось. От полученных травм 30-летний пострадавший скончался на месте.
Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Одессе выпал из окна многоэтажки и разбился четырехлетний ребенок
- В центре Одессы владельцы кафе напали на патрульных, которые приехали по вызову о нарушении карантина - источник
- В Одессе бывший следователь и адвокат присвоили 19 чужих квартир в новостройках
- В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома
- В Одесской области двух подростков-ромов подозревают в жестоком убийстве бездомного (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram