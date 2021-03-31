Машинист утверждает, что мужчина покончил с собой.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины, которого сбил грузовой поезд.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера около 22:00 возле станции «Слободская».

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По словам машиниста, он затормозил, когда увидел, как мужчина бросился перед поездом на ж/д пути, однако избежать наезда на него не удалось. От полученных травм 30-летний пострадавший скончался на месте.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

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Автор: Лариса Козовая