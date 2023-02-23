38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, утверждает, что был пьян.

В Одессе полицейские разоблачили злоумышленника, который во дворе жилого комплекса запустил фейерверк.

"Одесские полицейские разоблачили правонарушителя, который запустил 22 февраля в Суворовском районе фейерверк. Это 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Гражданина выявили по месту жительства. Он пояснил, что приобрел пиротехнику несколько лет назад, а вчера во время употребления водки решил запустить во дворе своего дома", - говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Расследование уголовного производства, начатого по факту хулиганства, продолжается. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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Запрещен запуск фейерверков - последние случаи

22 февраля около 20.00, в Одессе, в одном из дворов на улице Академика Заболотного, неизвестный, несмотря на запрет запустил фейерверк. О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила и изъяла коробку из-под фейерверк на 16 выстрелов.

Ранее в Одессе задержали мужчину, который во время воздушной тревоги запустил фейерверк. 25 января во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди.

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