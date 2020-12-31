За нападение на полицейского дебоширу грозит 5 лет тюрьмы.

В супермаркете на улице Академика Филатова в Одессе полицейский пострадал во время задержания буйного посетителя.

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Как сообщает «Думская», инцидент произошел ночью 30 декабря. Мужчина 1993 года рождения катался по торговому залу супермаркета на тележке и ругал окружающих нецензурными словами.

25-летний полицейский попытался усмирить дебошира, но тот в ответ ударил его по голове. Охранник получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лба.

Злоумышленника задержали. Ему инкриминируют преступление по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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Автор: Дмитрий Захаров