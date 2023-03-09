Это не первый случай, когда наличие флага на балконе здания вызывает недовольство у представителей партии "Возрождение".

В Болгарии кандидат в народные депутаты от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов снял украинский флаг со здания мэрии Софии и сбросил его с балкона.

На опубликованном в сети видео слышно, как он кричит: "Вон из Болгарии, фашистские украинцы". Затем он поднимает украинский флаг, который называет "тряпкой" и снова бросает его на тротуар. "Мы сняли фашистский флаг, которому там наверху не место. Его там давно не должно было быть. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост", - цитирует его издание news.bg.

Отмечается, что сторонники партии требовали убрать флаг еще 12 октября, а несколькими месяцами ранее сторонникам партии удалось снять его , наняв строительные леса. Флаг вернули на балкон.

Видео дня

Позднее выяснилось, что флаг снял заместитель председателя Софийского муниципального совета Борислав Иванов. Это стоило ему должности.

Позиция Болгарии в войне

Как известно, в начале полномасштабного вторжения Болгария отказывалась передавать Украине технику советских времен, однако обещала принять на ремонт военную технику.

В конце 2022 года они заявили, что хотят передать украинской армии стрелковое оружие и боеприпасы.

По данным журналистов, за два года Болгария поставила Украине вооружение на сумму более $1 милларда долларов, но через ряд других стран.

В то же время группа представителей Народного собрания хотела признать решение о предоставлении военной помощи Украине неконституционным, однако суд отклонил их ходатайство.

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