В Болгарии кандидат в народные депутаты от пророссийской партии "Возрождение" Атанас Штефанов снял украинский флаг со здания мэрии Софии и сбросил его с балкона.
На опубликованном в сети видео слышно, как он кричит: "Вон из Болгарии, фашистские украинцы". Затем он поднимает украинский флаг, который называет "тряпкой" и снова бросает его на тротуар. "Мы сняли фашистский флаг, которому там наверху не место. Его там давно не должно было быть. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост", - цитирует его издание news.bg.
Отмечается, что сторонники партии требовали убрать флаг еще 12 октября, а несколькими месяцами ранее сторонникам партии удалось снять его , наняв строительные леса. Флаг вернули на балкон.
Позднее выяснилось, что флаг снял заместитель председателя Софийского муниципального совета Борислав Иванов. Это стоило ему должности.
Позиция Болгарии в войне
Как известно, в начале полномасштабного вторжения Болгария отказывалась передавать Украине технику советских времен, однако обещала принять на ремонт военную технику.
В конце 2022 года они заявили, что хотят передать украинской армии стрелковое оружие и боеприпасы.
По данным журналистов, за два года Болгария поставила Украине вооружение на сумму более $1 милларда долларов, но через ряд других стран.
В то же время группа представителей Народного собрания хотела признать решение о предоставлении военной помощи Украине неконституционным, однако суд отклонил их ходатайство.