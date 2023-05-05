Ребенок отдавал матери деньги, а сам страдал от недостатка пищи.

В Одессе девятилетний мальчик был вынужден содержать мать-лентяйку и платить за квартиру.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, 29-летняя уроженка Белгород-Днестровского района Одесской области злоупотребляла алкоголем, не работала и даже не пыталась получить статус безработной или матери-одиночки. Лентяйка нашла другой путь для безопасной жизни - уговорами и угрозами заставила зарабатывать своего сына. В частности, ребенок попрошайничал и мыл фары автомобилей на одной из оживленных дорог в центре Одессы. Так, его часто видели в районе Александровского проспекта.

"Длительное время мальчик ежедневно выполнял эту работу, выпрашивая у водителей деньги. Мать держала сына под постоянным контролем, находясь неподалеку. Заработанные ребенком деньги женщина тратила в большей степени на свои нужды: сигареты, алкоголь, продукты", - рассказали в полиции.

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Также ребенок платил за жилье, которое его горе-мать арендовала в Одессе. По данным полиции, при этом, мальчик голодал – ему не хватало еды и он вынужден был скрывать часть полученных от граждан средств, чтобы позаботиться о себе. Например, он рассказал правоохранителям, как один сердобольный водитель "крутой" машины дал ему сразу 1 тыс. грн, за что получил похвалу от матери.

"Она сказала, что я - молодец", - рассказал мальчик правоохранителям.

По данным Управления, женщина ранее уже попадала в поле зрения полиции из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Правоохранители не раз проводили с ней профилактические беседы и составляли административные материалы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас, в очередной раз обнаружив ее сына на дороге за попрошайничеством, полицейские вместе с работниками службы по делам детей изъяли мальчика из семьи. Сейчас он проходит обследование в больнице.

Матери предъявили обвинение по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством. Только после этого она стала на учет в центр занятости и якобы ищет работу. Однако за то, что она сделала с собственным сыном, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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