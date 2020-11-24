Правоохранители разыскивают злоумышленника, сделавшего ложное сообщение.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из суда эвакуировали более 300 человек.

Читайте такжеНа Киевщине выпивший мужчина ради развлечения сообщил о "заминировании" АЗСКак сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня примерно в 12:35 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, на проспекте Шевченко, заминирован.

На место происшествия были направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы более 300 человек.

После проверки работа суда возобновлена. Правоохранители разыскивают злоумышленника, сделавшего ложное сообщение.

Стоит отметить, что сегодня в Одессе из-за ложного сообщения о минировании сорван учебный процесс в нескольких школах.

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Автор: Лариса Козовая