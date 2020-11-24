В Одессе из-за ложного сообщения о минировании из суда эвакуировали более 300 человек.
Читайте такжеНа Киевщине выпивший мужчина ради развлечения сообщил о "заминировании" АЗСКак сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня примерно в 12:35 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, на проспекте Шевченко, заминирован.
На место происшествия были направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы более 300 человек.
После проверки работа суда возобновлена. Правоохранители разыскивают злоумышленника, сделавшего ложное сообщение.
Стоит отметить, что сегодня в Одессе из-за ложного сообщения о минировании сорван учебный процесс в нескольких школах.
Вас также могут заинтересовать новости
- В центре Одессы неизвестный "заминировал" избирательный участок
- В центре Киева "заминировали" метро
- Верховную раду Украины "заминировали", полиция перекрыла подходы (фото)
- В Киеве "заминировали" ЦУМ: покупателей эвакуировали
- В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Крещатик"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram