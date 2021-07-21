Полицейские устанавливают обстоятельства гибели пенсионера.

Сегодня в Одессе 82-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна 5-го этажа жилого дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на улице Фонтанская дорога.

Отмечается, что тело мужчины, 1939 года рождения, обнаружили утром на крыше пристройки к жилому многоэтажному дому.

По предварительным данным, горожанин выпрыгнул из окна лестничной площадки, расположенной на пятом этаже дома, в котором жил.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Предварительно, сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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Автор: Лариса Козовая