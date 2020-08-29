Ребенок погиб / фото Informburo.kz
В Одессе 3-летний мальчик погиб при падении из окна 9-го этажа жилого дома.
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Как сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы, трагедия произошла вечером 28 августа. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, когда мать готовила еду на кухне.
Отмечается, что семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.
Полиция решает вопрос о внесении сведений о чрезвычайном происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»).
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