Причина пожара устанавливается.

В Николаевской области в селе нечаянное Николаевского района произошел пожар в частном доме, в результате которой погибла женщина 1943 года рождения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожарные узнали о пожаре вчера, 24 июля, в 22:39.

Пожарные локализовали пожар в 23:20 и ликвидировали в 00:00.

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Его причина сейчас устанавливается.

К тушению привлекалось четыре человека и одна единица техники.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кривом Роге горел дом престарелых на улице Железная Саксаганского района.

Огонь охватил хозяйственную комнату на первом этаже трехэтажного дома. Во время возникновения возгорания внутри дома заходилось 25 человек: 22 человека пожилого возраста и три медработника.

Спасателям удалось спасти 22 жильцов дома – с первого этажа на свежий воздух вынесли 14 человек (пятерых спасли сами же работники пансионата), с другой – эвакуировали трех человек и еще трех выведено в аппаратах СИЗОД.

Автор: Павел Степанец