Она заявила, что раскаивается.

В Николаеве суд назначил два года испытательного срока для женщины, которая работала на российскую разведку.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на приговор суда.

Впервые она связалась с сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ в начале 2020 года.

В июле 2021 года ей поручили собрать информацию о "националистических" организациях и руководителях предприятий и организаций, которые могут возглавить регион в случае оккупации.

Также российской разведке нужна была информация о людях с пророссийскими взглядами, которые смогли бы активно поддерживать "новую власть". Женщина собирала и отпрявляла куратору собранную информацию.

В январе 2022 года она передала ему данные о деятелях политических партий, списки военкоматов и воинских частей в Николаеве и Очакове, информацию о штабе теробороны с их расположением, фото некоторых участников и дислокацию формирований ВСУ.

Изначально женщине сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"), ей грозило от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако в суд обвинительный акт поступил с более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

В суде женщина заявила,что признает свою вину и раскаивается. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако освободили от тюрьмы, назначив два года испытательного срока.

Смягчащими обстоятельствами суд счел ее состояние здоровья, отсутствие судимостей, а также "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения".

Напомним, что с начала полномасштабной войны российская армия убила 132 мирных жителя Николаева.

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